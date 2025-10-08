BLAST unterzeichnet Slam IV-Partnerschaft mit EVA Air

HQ

Nächste Woche, ab dem 14. Oktober, werden viele der besten Dota 2 -Teams und Spieler aus der ganzen Welt nach Singapur strömen, um am BLAST Slam IV -Event teilzunehmen. Das Turnier läuft etwa drei Wochen lang, bis zum 9. November, und die Mannschaften kämpfen um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar. Zu diesem Zweck enthüllt BLAST, da das Turnier immer näher rückt, jetzt einen neuen Partnerschaftsvertrag.

Für dieses Event hat BLAST einen Vertrag mit EVA Air unterzeichnet, um die Fluggesellschaft zum offiziellen Airline-Partner des Turniers zu machen. Aber das wird noch nicht alles sein, was der Deal herbeiführt, denn wir können während des Finales des Turniers vom 7. bis 9. November Fanaktivitäten auf dem Singapore Indoor Stadium als Teil des speziellen Standes von EVA Air erwarten. Es wird auch ein EVA Air -Branding in der gesamten Berichterstattung über das Turnier geben.

Wer wird Ihrer Meinung nach BLAST Slam IV gewinnen?