BLAST und Krafton schließen sich zusammen, um den PUBG-E-Sport auszubauen

HQ

BLAST war einst vor allem für sein Engagement in der kompetitiven Counter-Strike 2 -Szene bekannt, aber seitdem hat es sich erweitert und bietet auch Dota 2, Rainbow Six: Siege und sogar PUBG: Battlegrounds Action an. In diesem Zusammenhang hat der Turnierorganisator eine Partnerschaft mit Krafton angekündigt, die die Expansion und das Wachstum von kompetitivem PUBG in den Regionen EMEA und Nordamerika vorsieht.

Im Rahmen der Partnerschaft werden das Netzwerk und die Produktionskapazitäten von BLAST genutzt, um die PUBG EMEA Championship (PEC) und die PUBG Americas Series (PAS) im Jahr 2025 auszurichten, wobei beide Veranstaltungen einen Preispool von 50.000 US-Dollar bieten, um den die Teams kämpfen müssen.

Darüber hinaus wird Krafton die PUBG Players Tour einführen, die von BLAST auch in den Regionen EMEA und NA betrieben wird. Es handelt sich um eine Breitenfußballveranstaltung, die auch das erste offiziell unterstützte Turnier aus der Third-Person-Perspektive seit 2018 sein wird.

Scott Appleton, Senior Esports Commercial Manager von BLAST, sagte über die Partnerschaft mit Krafton: "Bei BLAST sind wir stolz darauf, mit den besten Spiele-Publishern und beliebtesten E-Sport-Titeln zusammenzuarbeiten. Durch die Hinzufügung von Krafton und PUBG: Battlegrounds wird unser Portfolio an Ökosystemen weiter erweitert und gestärkt. Wir können es kaum erwarten, in diesem Jahr die besten PUBG-Esports-Teams in ganz Europa und Amerika zu präsentieren und die kompetitive Szene in Zukunft weiter wachsen zu lassen."

Das PEC und die PAS werden ab dem 3. März offene Qualifikationsturniere ausrichten, wobei Playoffs und eine letzte Chance vor dem großen Finale Ende März geplant sind.