BLAST stellt aktualisierten Wettkampfkalender 2025 vor Rainbow Six: Siege

Jetzt, da wir uns dem Ende derRainbow Six: Siege kompetitiven Saison 2024 nähern, hat der Veranstalter BLAST seine Aufmerksamkeit auf die Saison 2025 und die damit verbundenen Änderungen verlagert.

Eine dieser Änderungen ist eine aktualisierte saisonale Struktur, die weiterhin im Mai mit einem Kick-off -Event beginnt, bevor sie bis Februar läuft, wenn die nächste Six Invitational stattfindet. Dazwischen können wir davon ausgehen, dass Stage 1 von Juni bis Juli stattfinden wird, ein "Drittanbieter-Event", das mit ziemlicher Sicherheit das Esports World Cup im August ist, während Stage 2 von August bis Oktober stattfindet, ein Major wieder im November, bevor Regional Finals im Dezember stattfindet, während Last Chance Qualifikationsturniere für die Six Invitational im Dezember und Januar stattfinden. Ab März wird es dann in der Offseason wieder Challenger Series Action geben.

Andernfalls wird die große Veränderung eine Konsolidierung der neun Regionalligen in vier weiteren dedizierten Sektoren sein. Europa, MENA und Türkiye werden alle in der gleichen EML-Liga spielen, da Nordamerika und Mittelamerika in der NAL, Brasilien und Südlatam in der SAL und schließlich eine vierte Liga mit Japan, Korea, Ozeanien und Asien spielen, die als APL bekannt ist. Der Grund für diese Änderung ist, die Bemühungen zu bündeln und "das höchste Wettbewerbsniveau zu liefern".

Mit einer neuen regionalen Liga fragst du dich vielleicht, wie sich diese in den verschiedenen regionalen Turnieren auswirken werden. Uns wird gesagt, dass die Stage 1 und Stage 2 Playoffs die besten Teams zum Regional Finals schicken, während die vier besten Teams aus jeder Region aus dem Stage 2 Playoffs am November Major teilnehmen. Der einzige Unterschied besteht in der APL, wo es auch eine Major Qualifications -Klammer zwischen den Playoffs und den Major geben wird, in der die vier teilnehmenden Teams ermittelt werden.

Wenn man sich die Six Invitational ansieht, gehören zu den teilnehmenden Teams der Major Gewinner, die vier regionalen Champions, die vier Last Chance Gewinner und die 11 besten Teams, basierend auf der globalen Rangliste.

Zu guter Letzt wird jede Region gemäß den Partnerteams R6 Share fünf Partner-Squads haben, und wer es gibt, könnt ihr im Bild unten sehen.