BLAST Slam VII: Das Playoff-Bracket mit sechs Teams ist nun festgelegt

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Das vergangene Wochenende war für wettbewerbsorientierte Dota 2 -Fans ein arbeitsreiches Wochenende, denn das BLAST Slam VII-Event bot weiterhin spannende Action. Nicht nur die Gruppenphase endete (und sowohl Xtreme Gaming als auch Glyph wurden in dieser Runde ausgeschieden), sondern auch der Last-Chance-Qualifier, was bedeutet, dass das Playoff-Bracket nun festgelegt ist und wir die sechs Teams kennen, die sich für die letzte Spielrunde qualifiziert haben.

Bevor wir auf das Playoff-Bracket eingehen, ist es erwähnenswert, welche anderen Teams in der letzten Chancenphase aus dem Turnier ausgeschieden sind. Insgesamt wurden vier Teams eliminiert, wobei OG, Tundra Esports, Team Spirit und Team Liquid alle nach einer mittelmäßigen Leistung beim größeren Event nach Hause gingen.

Vor diesem Hintergrund wissen wir nun, wie das Playoff-Bracket gesetzt wurde, wobei ein Doppel-K.-o.-Format verwendet wird, was bedeutet, dass Teams ein Spiel verlieren und trotzdem am Ende bleiben können, wobei ein zweites zum Ausscheiden führt. Zwischen dem 4. und 7. Juni stehen noch 10 Spiele aus, und unten sehen Sie die Eröffnungsbegegnungen.

Upper Bracket Viertelfinale (4. Juni)



Team Falcons gegen Team Yandex um 10:00 BST/11:00 CEST



BetBoom Team gegen Aurora Gaming um 13:30 BST/14:30 MESZ



Während ein Großteil des restlichen Brackets bis zu jedem vorherigen Spiel noch offen ist, wissen wir auch, dass LGD Gaming und Parivision im Upper Bracket Semifinals auf die Sieger der beiden Viertelfinals warten.

Wer glaubst du, wird BLAST Slam VII gewinnen?