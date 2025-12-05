BLAST Slam V: OG Esports ausgeschieden, während Team Yandex ins Halbfinale einzieht

HQ

Die Viertelfinals des BLAST Slam V Dota 2 Turniers laufen heute, und nach einem intensiven Eröffnungsspiel, das sich über die Distanz zog, wissen wir nun von einem Team, das aus dem Turnier ausgeschieden ist, und von einem, das ins Halbfinale einzieht.

Nach einem zermürbenden Match schied OG Esports aus dem Slam V Turnier aus, nachdem er im Viertelfinale mit 1:2 gegen Team Yandex verloren hatte. Das bedeutet, dass Team Yandex weiterkommt und sich nun ein Ticket ins Halbfinale gesichert hat, wo es morgen auf Team Falcons trifft, um sich einen Platz im Grand Final zu sichern, das für den 7. Dezember geplant ist.

Auf der anderen Seite des Turnierbaums stehen Natus Vincere und Mouz kurz davor, im zweiten Viertelfinale gegeneinander anzutreten, wobei der Verlierer nach Hause geschickt wird und der Gewinner im anderen Halbfinale gegen Tundra Esports antritt.

Wen hältst du für den am wahrscheinlichsten Gewinner bei der BLAST Slam V Veranstaltung?