BLAST sichert Termine für vier seiner Turniere im Jahr 2028 Counter-Strike 2

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Wir sind noch nicht sehr weit in der Saison 2026 für Wettkampf Counter-Strike 2, aber viele der Turnierorganisatoren blicken in die Zukunft, darunter BLAST, das nun die festen Termine für viele seiner Veranstaltungen für die Saison 2028 festgelegt hat.

Insgesamt sollten wir in diesem Kalenderjahr mit bis zu sechs Turnieren rechnen, von denen vier vor dem Sommer stattfinden werden. Es ist unklar, wann die anderen beiden stattfinden werden, aber da der Sommer oft von einer Pause für Teams, Spieler und die Esports-Weltmeisterschaft dominiert wird, müssen wir davon ausgehen, dass die letzten beiden Veranstaltungen im Herbst oder sogar im Winter stattfinden werden.

So wie es aussieht, beabsichtigt BLAST, seine Veranstaltungen 2028 auszurichten:



10.–24. Januar



21. Februar – 6. März



3.–17. April



1.–15. Mai



Es sollte gesagt werden, dass sich diese Termine ändern können und dies häufig tun – alles in einem Versuch der verschiedenen Turnierorganisatoren, um im zunehmend hektischen CS2-Kalender Platz füreinander zu finden. Es wäre überraschend, wenn es größere Veränderungen gibt, aber vielleicht könnte es hier und da eine Woche Unterschied geben, je näher wir jedem Turnier kommen. Ebenso sollten Sie den Standort und die Hosting-Informationen viel näher an jeder Veranstaltung erwarten.