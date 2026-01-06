BLAST Rivals Staffel 2 wird 2026 nach Hongkong reisen

HQ

Der Turnierorganisator BLAST hat die Daten, das Gastgeberland und den Austragungsort für die kommende zweite Staffel von BLAST Rivals im Jahr 2026 bekannt gegeben. Das Turnier ist für die späteren Teile des Jahres zwischen dem 13. und 15. November geplant und wird nach Asien reisen, um intensiv in Hongkong zu stattfinden.

Konkret können wir erwarten, dass das Turnier im AsiaWorld-Expo in Hongkong stattfindet, wo viele der besten Counter-Strike 2 Teams aus aller Welt anwesend sein und um einen bewundernswerten Geldpreis konkurrieren.

Wir haben noch keine Informationen über das Format oder die teilnehmenden Teams, da dies alles geteilt wird, je näher die Veranstaltung rückt. Der Fokus liegt stattdessen auf BLAST Bounty Malta, das zwischen dem 13. und 25. Januar stattfinden wird, wobei die letzten drei Tage ein persönliches LAN-Event mit Live-Publikum sind.