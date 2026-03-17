BLAST Rivals Fort Worth: Die 8 teilnehmenden Teams wurden bestätigt

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Der Frühling ist oft eine der geschäftigsten Zeiten im wettbewerbsorientierten Counter-Strike-2-Kalender, da viele der größten Ereignisse fast wöchentlich stattfinden. Zu diesem Zweck können wir uns Ende April auf BLAST Rivals Fort Worth freuen, ein großes Event, bei dem eine Million Dollar auf dem Spiel steht und bei dem nur acht Teams (viele der bestplatzierten weltweit) anwesend sein werden.

Das Turnierformat beginnt mit einer Gruppenphase, in der die acht Teams in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Ab hier werden zwei Teams endgültig eliminiert und die restlichen sechs werden in ein Playoff-Bracket gesetzt. Wir kennen die Gruppenanordnungen noch nicht, aber da die Veranstaltung am 29. April beginnt, kennen wir die bestätigten teilnehmenden Teams.

Hier sind die Teams, die bei BLAST Rivals Fort Worth auftreten werden:



Team Vitality



Furia



Natus Vincere



Astralis



G2 Esports



FaZe-Clan



GamerLegion



FUT Esports



Mit diesen Mannschaften im Rennen: Wer wird es deiner Meinung nach bis zum Schluss schaffen?