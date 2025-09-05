BLAST Premier Open Rotterdam für März 2026 angekündigt

HQ

BLAST Premier Open London geht an diesem Wochenende zu Ende und damit blickt der Turnierveranstalter bereits wieder in die Zukunft. Wir sagen dies, da BLAST bekannt gegeben hat, dass im März 2026 das nächste Open Event in der niederländischen Stadt Rotterdam stattfinden wird.

Das Hauptereignis, das zwischen dem 27. und 29. März geplant ist, wird ein dreitägiges Turnier sein, das im Ahoy Arena in der Stadt stattfindet. Es werden Tausende von Fans erwartet und 16 der besten Teams (Counter-Strike 2 Teams werden anwesend sein (nur sechs Teams qualifizieren sich für die dreitägige Präsenzveranstaltung auf der Bühne) und um einen Anteil an einem Preispool von 1,1 Millionen US-Dollar kämpfen, mit 400.000 US-Dollar Preisgeld und 700.000 US-Dollar an Teamzahlungen.

Andrew Haworth, SVP of Ecosystems bei BLAST, erklärt, warum Rotterdam ausgewählt wurde: "Wir freuen uns sehr, die BLAST Premier Open nach Rotterdam zu bringen und BLAST in ein brandneues Land zu bringen. Die Niederlande haben eine leidenschaftliche E-Sport-Fangemeinde, und die Ahoy Arena ist die perfekte Bühne, um das nächste Kapitel von BLAST auszutragen. Die Fans können sich auf Weltklasse-Counter-Strike, unvergessliche Momente und die charakteristische BLAST-Produktionsqualität freuen, die sie kennengelernt haben."

Tickets für das Turnier werden zunächst am 23. Oktober um 10 Uhr BST/11 Uhr MESZ für Vorverkaufskäufer in den Verkauf gehen, bevor der allgemeine Verkauf am folgenden Tag, dem 24. Oktober, zur gleichen Zeit eröffnet wird.