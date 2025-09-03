BLAST Open London: Die Playoffs stehen fest

HQ

Später in dieser Woche wird ein weiteres großes Counter-Strike 2 -Turnier abgeschlossen, wenn das BLAST Open London -Event (auch bekannt als BLAST Open Fall 2025 ) am 7. September zu Ende geht. Da das Event bald zu Ende geht, kennen wir nun die Playoff-Teams und wissen, wie sie in die Gruppe eingeteilt wurden.

Insgesamt sind sechs Mannschaften übrig, von denen zwei ein Freilos erhielten, was bedeutet, dass sie sich direkt für das Halbfinale qualifiziert haben. Die Viertelfinalspiele sind wie folgt gesetzt:



Mouz gegen M80



FaZe Clan gegen G2 Esports



Die Sieger dieser Spiele kommen weiter und treffen auf Team Vitality und Furia, wobei die Gruppe wie folgt angeordnet ist:



Team Vitality vs. Sieger von Mouz/M80



Furia vs. Sieger von FaZe/G2



Von nun an gibt es keine zweite Chance mehr, was bedeutet, dass jedes Spiel ein K.o.-Spiel ist. Das Endspiel ist für Sonntag, den 7. September, um 15:00 Uhr BST geplant, wobei die Action im OVO Arena Wembley stattfindet. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 150.000 US-Dollar sowie drei Frequent Flyer Tokens, was bedeutet, dass er einen größeren Anteil am Preispool von 2 Millionen US-Dollar erhält, wenn die Saison Mitte November endet.