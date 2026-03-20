BLAST Open Frühling 2026: Team Vitality, The MongolZ, Team Spirit und Parivision starten mit Siegen

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Der erste Tag des BLAST Open Spring 2026 Turniers ging kürzlich zu Ende, und danach sprachen wir auf die Ergebnisse der ersten Runde der Gruppe A. Jetzt ist es Zeit, den Fokus auf Gruppe B zu lenken.

Die erste Runde der Spiele der Gruppe B ist vorbei, und mit diesen Gedanken wissen wir nun, wer weiter in das obere Bracket vorgedrungen ist und wer in das vorsichtige untere Bracket abgerutscht ist.

Zu diesem Zweck hat Team Vitality sein Turnier mit einem 2:0-Sieg über 9z Team begonnen, während The MongolZ ebenfalls Mouz mit 2:0 besiegt wurde. Team Spirit besiegten Team Liquid 2:0 und schließlich Parivision hielten Ninjas in Pyjamas 2:1 ab.

Diese Ergebnisse legen folgende Spiele vor, die alle morgen, am 21. März, ausgetragen werden:

Viertelfinale des unteren Brackets:



Team Liquid gegen Ninjas im Pyjama um 11:00 GMT/12:00 MEZ



9z Team gegen Mouz um 13:30 GMT/14:30 MEZ



Halbfinals des oberen Brackets: