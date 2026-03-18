BLAST Open Frühling 2026: Hier sind die Eröffnungsspiele des Rotterdam-Turniers

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Es ist Zeit für ein weiteres großes Counter-Strike 2 Turnier zu starten, da viele der besten Teams aus aller Welt nach Rotterdam in den Niederlanden gereist sind, um am BLAST Open Spring 2026 Event teilzunehmen. Dieses Turnier läuft bis zum 29. März und bringt ebenfalls 400.000 Dollar Preisgeld ein, und da die Action heute beginnt, sind Sie vielleicht neugierig, wie die ersten Spiele aussehen.

Bevor wir dazu kommen, ist es erwähnenswert, dass die 16 teilnehmenden Teams in zwei Gruppen eingeteilt wurden, die in einem Doppel-K.-o.-Turnier angeordnet sind. Das wird die Konkurrenz von 16 Teams auf nur sechs Teams reduzieren, die in den kommenden Playoffs antreten werden. Zu diesem Zweck hier die Eröffnungsspiele.

Gruppe A (18. März):



NRG gegen Team Falcons um 10:00 GMT/11:00 MEZ



Natus Vincere gegen B8 um 12:30 GMT/13:30 CET



Aurora Gaming vs. FaZe Clan um 15:00 GMT/16:00 MEZ



Furia gegen Tyloo um 17:30 GMT/18:30 MEZ



Gruppe B (19. März):



Ninjas in Pyjamas gegen Parivision um 10:00 GMT/11:00 MEZ



Team Spirit gegen Team Liquid um 12:30 GMT/13:30 MEZ



The MongolZ gegen Mouz um 15:00 GMT/16:00 MEZ



Team Vitality gegen 9z Team um 17:30 GMT/18:30 MEZ



Wer glaubst du, wird beim BLAST Open Spring 2026 die ganze Distanz schaffen?