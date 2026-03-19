BLAST Open Frühling 2026: Furia, Aurora, NAVI und Falcons starten das Turnier mit Siegen

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Das Gespräch der Stadt im wettbewerbsorientierten Wettbewerb Counter-Strike 2 wird sich in naher Zukunft ganz auf das BLAST Open Spring 2026 Turnier konzentrieren, da das in Rotterdam ansässige Turnier bis Ende März läuft. Zu diesem Zweck ist der Fortschritt in der Gruppenphase des Turniers im Gange, und es wurden bereits vier Spiele ausgetragen, in denen vier Teams ihre Kampagne mit Siegen begonnen und vier verloren haben und nun dem Ausscheiden gegenüberstehen.

Die gestrigen Spiele waren vollständig Gruppe A gewidmet, in denen wir sahen, wie Furia Tyloo mit 2:0 besiegte, Aurora Gaming FaZe Clan mit 2:1 besiegte, Natus Vincere B8 mit 2:1 besiegte und schließlich Team Falcons NRG mit 2:0 deklassierten.

Diese Ergebnisse bilden nun den nächsten Abschnitt des oberen Brackets, in dem Furia und Aurora gegeneinander antreten sowie NAVI und Team Falcons. Laut dem unteren Bracket treten nun Tyloo und FaZe an, um nicht ausgeschieden zu werden, während B8 und NRG dasselbe tun.

Gemäß den heutigen Spielen steht Gruppe B im Fokus und wir können mit folgenden Spielen rechnen: