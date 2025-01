BLAST nimmt den Kampf in die PGL mit einem Event im Januar 2027 auf

HQ

In der Welt der kompetitiven Counter-Strike 2 wird es hitzig, denn nach der kürzlichen Enthüllung, dass PGL im Januar 2027 ein Event ausrichten wird, hat nun der konkurrierende Veranstalter BLAST beschlossen, im gleichen Zeitraum ein Event zu veranstalten.

In der BLAST Bounty 2027 werden die besten Teams aus der ganzen Welt in einem Event gegeneinander antreten, das zwischen dem 13. und 24. Januar stattfindet, und was den Rest der Informationen betrifft, zum Beispiel Ort, Preispool, Format und so weiter, wurde noch nichts davon enthüllt. Alles, was BLAST gesagt hat, ist, dass "weitere Details bald folgen werden".

Was glaubst du, welches Turnier die größten Teams besuchen werden, BLAST oder PGL?