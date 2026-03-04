BLAST legt Pläne für den CS2-Kalender 2027 vor, mit einer geplanten Investition von 10 Millionen Dollar

HQ

BLAST hat Pläne vorgestellt, seine Investitionen in die Welt der Counter-Strike 2 Esports zu erhöhen, alles im Rahmen der Bemühungen, seine Formate zu aktualisieren und "ein nachhaltigeres und hochwertigeres Erlebnis für Teams, Spieler und Fans zu bieten."

Wie Anne Banschbach, Programmdirektorin von BLAST Premier, erklärte, ist das Ziel, sich weiter auf LAN-Turniere einzulassen, einen stärkeren Einfluss auf das Valve Ranking System zu erzielen, die Online-Matches im Main Event zu entfernen und sicherzustellen, dass die wichtigsten Spiele auf großen Bühnen weltweit ausgetragen werden.

Zu diesem Zweck ist mit weiteren Einstiegen ins BLAST-Ökosystem, der Einführung von Annahmegebühren und größeren Investitionen in die Gastfreundschaft von Teams und Spielern zu rechnen sowie einem verbesserten Kalender, der rund 50 Stunden Übertragungen für die Fans bieten sollte.

Letztlich wird dies rund 3 Millionen Dollar Preisgeld für die Saison 2027 einbringen, zudem werden Teams und Spieler für ihre Leistung bei jedem Event belohnt. Das sollte die Teilnahme an von BLAST veranstalteten Events für die größten Teams weltweit lohnender und attraktiver machen.

Betrachtet man den Kalender 2027, umfassen die geplanten Veranstaltungen und bestätigten Orte einiger weniger Folgendes: