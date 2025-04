BLAST kooperiert mit Nova Wallet für die nächsten fünf Premier-Events

HQ

Der Turnierveranstalter BLAST hat einen neuen Partnervertrag mit der mobilen Wallet-Plattform Nova Wallet bekannt gegeben. Der Deal umfasst die nächsten fünf BLAST Premier Ereignisse für Counter-Strike 2, einschließlich Rivals Season 1, die heute beginnen, und die bevorstehende Austin Major, die im Juni stattfinden wird.

Zu den anderen drei Veranstaltungen gehören Bounty Season 2, Open Season 2 und Rivals Season 2, was bedeutet, dass sich die Partnerschaft über den größten Teil des restlichen Kalenderjahres erstrecken wird.

Freddie Beale, Head of Sponsorship Sales bei BLAST, sagte über die Zusammenarbeit mit Nova Wallet: "BLAST hat einen riesigen Kalender für Counter-Strike-Events im Jahr 2025 und wir freuen uns, Nova Wallet für den Rest der Wettkampfsaison an Bord begrüßen zu dürfen. Das maßgeschneiderte Minispiel von Nova Wallet wird es den Fans ermöglichen, auf eine innovative neue Art und Weise mit unseren Veranstaltungen zu interagieren, sei es in der Arena oder zu Hause, und wir können es kaum erwarten, zu gegebener Zeit weitere Details bekannt zu geben. Mit Veranstaltungen, die sich über drei verschiedene Kontinente erstrecken, freuen wir uns darauf, Nova Wallet auf der ganzen Welt zu präsentieren, unter anderem beim prestigeträchtigen Austin Major im Juni."

Diese Partnerschaft umfasst auch die Integration von Übertragungen und ein Minispiel, an dem die Fans, die bei jeder Veranstaltung anwesend sind, und zu Hause teilnehmen können.