BLAST gewinnt DLSM als Partner für das Weltfinale 2024

Der Turnierveranstalter BLAST hat bekannt gegeben, dass er sich mit der Handelsplattform DLSM zusammengeschlossen und den Service als Partner für das kommende BLAST Premier: World Final 2024 unterzeichnet hat, das Ende Oktober in Singapur stattfinden wird.

Laut einem Blogbeitrag wurde uns mitgeteilt, dass die Partnerschaft dazu führen wird, dass das Branding von DLSM in die Online-Broadcast-Elemente für die Veranstaltung sowie in Form von physischem Branding auf dem Resorts World Convention Centre integriert wird, mit zusätzlichen Plänen, auch ein spezielles Broadcast-Segment zu veranstalten, das von DLSM gesponsert wird.

Alexander Lewin, SVP of Commercial Revenue bei BLAST, sagte über die Partnerschaft: "Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation wider, und gemeinsam wollen wir das Fanerlebnis verbessern, indem wir die hochmoderne Handelsplattform von DLSM in die Spannung des Turniers integrieren. Das Weltfinale in Singapur verspricht eines der größten E-Sport-Events zu werden, das jemals in Singapur stattgefunden hat, und wir freuen uns, dass DLSM Teil dieses wegweisenden Events sein wird."

Das World Final beginnt am 30. Oktober und läuft bis zum 3. November, bei dem acht Teams um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar kämpfen.