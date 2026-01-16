BLAST Bounty Winter 2026: Team Falcons und Team Liquid kommen weiter, während NIP ausgeschieden ist

HQ

Es ist fast Zeit, den vierten und letzten Tag der Runde der letzten 32 bei BLAST Bounty Winter 2026 zu beginnen, ein Tag, der vier weitere Spiele Counter-Strike 2 Wettbewerb bieten wird. Bevor wir uns jedoch die geplanten Spielpläne ansehen, fassen wir die Ereignisse des dritten Tages zusammen, welche Teams überlebt haben und welche nach Hause geschickt wurden.

Zum einen haben sich einige große Namen ins Achtelfinale qualifiziert, darunter Team Falcons, Team Liquid, Gentle Mates und dann auch Inner Circle Esports. Es gab hier nicht viele Überraschungen, denn einige der größeren Organisationen, die ausgeschieden waren, wurden von ebenso großen Teams ausgeschaltet, wobei Ninjas in Pyjamas von Team Liquid nach Hause geschickt wurden und M80 zu Gentle Mates fiel. Die anderen beiden Eliminierungen umfassten Ecstatic durch Team Falcons und 3DMax durch Inner Circle Esports.

Wir werden den Spielplan für die Achtelfinalen erst wissen, wenn die letzten Spiele beendet sind, da das Bounty -Format vorsieht, dass die Teams ihre Rivalen auswählen. Dieser Auswahlprozess steht jedoch kurz bevor, da die vier finalen Spiele sehr bald beginnen werden.

Runde der letzten 32 Spiele am vierten Tag:



Parivision vs. ENCE



Teamgeist vs. Sünder



PaiN Gaming vs. BetBoom Team



Furia vs. 9ine



Was sind Ihre Vorhersagen für die heutigen Spiele?