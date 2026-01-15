BLAST Bounty Winter 2026: Natus Vincere ausgeschieden, Team Vitality schreitet voran

HQ

Gestern berichteten wir über die ersten Spiele, die im Closed Qualifier für BLAST Bounty Winter 2026 stattgefunden hatten. Damals haben wir darüber berichtet, wie der FaZe-Clan überraschend eliminiert wurde und wie ein weiterer großer Name in Fnatic ebenfalls von Astralis fiel. Nun ist der zweite Tag der Runde der letzten 32 vorbei, und ein weiteres schockierendes Ergebnis ist eingetreten.

Insgesamt wurden am 14. Januar vier Spiele ausgetragen, und in diesen Spielen sahen wir, wie Team Vitality die Sache erledigte und Virtus.pro mit 2:0 besiegte. Darüber hinaus besiegte Heroic Friendly Campers mit 2:0, GamerLegion schlich Passion UA mit 2:1 und überraschend Natus Vincere nach Hause geschickt, nachdem er Monte mit 1:2 verloren hatte.

Diese Ergebnisse bedeuten, dass wir die Hälfte der Teams kennen, die ins Achtelfinale eingezogen sind, und ebenso die Hälfte der Teams, die in dieser ersten Spielrunde ausgeschieden sind. Was die nächsten Spiele angeht, sind vier für heute, den 15. Januar, geplant, und welche diese sind, sehen Sie sich unten die Spielpläne an.

BLAST Bounty Winter 2026 – Spiele am 15. Januar:



Gentle Mates vs. M80



3DMax vs. Inner Circle Esports



Team Liquid gegen Ninjas im Pyjama



Team Falcons gegen Ecstatic



Auch hier handelt es sich um Alles-oder-Nichts-Matches, das heißt, man gewinnt, weiterkommt oder verliert und geht nach Hause.