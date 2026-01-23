BLAST Bounty Winter 2026: Furia und Team Falcons ziehen ins Halbfinale ein

HQ

Gestern haben wir die Viertelfinalbegegnungen des BLAST Bounty Winter 2026 Turniers besprochen und darauf hingewiesen, dass an diesem Abend zwei Spiele stattfinden und später heute die beiden zweiten Viertelfinals folgen. Zu diesem Zweck haben wir zwei Ergebnisse zu berichten.

Zum einen besiegt Furia Heroic und zieht ins Halbfinale ein. Das Ergebnis war 2:1 zugunsten der brasilianischen Mannschaft, wobei die Mannschaft ihre Widerstandsfähigkeit bewies, nachdem sie die erste Karte verloren und dann die zweiten beiden Male hintereinander gewonnen hatte.

Obendrein besiegte Team Falcons Team Liquid in einer überzeugenden 2:0-Serie. Das Endergebnis mag so erscheinen, als dominierte das von Saudi-Arabien unterstützte Team die nordamerikanische Organisation, aber die erste Karte endete bis zum Schluss (16:14), während die zweite Karte ein klarerer Sieg (13:8) war.

Wir werden erst wissen, gegen wen jedes Team im Halbfinale antreten wird, wenn die letzten beiden Viertelfinals heute Abend stattfinden, denn dann findet die nächste und letzte Draft-Show statt. Was die letzten beiden Viertelfinalspiele betrifft, so trifft Team Vitality auf GamerLegion, während Team Spirit gegen Parivision antritt.