BLAST Bounty Winter 2026: FaZe Clan unter den bereits ausgeschiedenen Teams

HQ

Der erste Tag von BLAST Bounty Winter 2026 ist in den Heften. Im Laufe der Woche werden wir viel Action sehen, bei dem das 32-Team-Pack stetig geschrumpft und halbiert wird, bis nur noch 16 Teams übrig sind. Vom 13. bis 16. Januar werden täglich vier Spiele ausgetragen, bei denen vier Teams als Weiterkommen bestätigt und vier ausgeschieden und nach Hause geschickt werden. Da einer dieser Tage in den Büchern steht, kennen wir bereits einige Knockouts und Fortschritte.

Am 13. Januar wurden Aurora Gaming Niederlagen HOTU mit 2:1, Astralis mit 2:1 besiegt, Fnatic FUT Esports mit 2:0OG besiegt und auf sehr überraschende Weise Eyeballers auch FaZe Clan in einem 2:1-Spiel geschlagen. Ja, am ersten Tag des Wettbewerbs, im ersten Wettbewerb der Saison 2026, wurde FaZe Clan aus dem Spiel geworfen und muss nun bis IEM Krakow warten, um einen Teil seiner Ehre zurückzugewinnen.

Da das Format von BLAST Bounty vorsieht, dass niedriger gesetzte Teams ihre Gegner wählen, werden wir die genaue Spielrunde für die Achtelrunde erst wissen, wenn alle Runde der letzten 32 am Freitag abgeschlossen sind, aber wir kennen zumindest den Spielplan für die heutigen Spiele.

BLAST Bounty Winter 2026 – Spiele am 14. Januar: