BLAST Bounty Winter 2026: Die Runde der letzten 32 ist entschieden

Es ist fast Zeit, dass das erste große Counter-Strike 2 Turnier des Jahres beginnt. Das Event BLAST Bounty Winter 2026 beginnt bereits morgen, am 13. Januar, bei dem wir sehen werden, wie 32 Teams ihre Kampagne starten, um die Trophäe zu gewinnen und unterwegs Preisgelder zu gewinnen.

Das Format ist so gestaltet, dass vor dem Hauptturnier mit acht Teams Ende nächster Woche zunächst ein geschlossenes Qualifikationsspiel abgehakt werden muss, ein Event, das die 32 Teams reduziert, bis nur noch acht übrig sind. Dies geschieht durch zwei Runden von K.-o.-Runden, bei denen die Teams gewinnen und erneut gewinnen müssen, um zu den wenigen zu gehören, die weiterkommen. Da das Achtelfinale nun feststeht, kommen hier die Eröffnungsspiele.

Alle Runde der letzten 32 Spiele:



Furia vs. 9ine



Team Falcons gegen Ecstatic



Team Vitality vs. Virtus.pro



Aurora Gaming vs. HOTU



Teamgeist vs. Sinners Esports



Team Liquid gegen Ninjas im Pyjama



Natus Vincere gegen Monte



Astralis vs. Fnatic



Heroisch vs. NRG



3DMax vs. Inner Circle Esports



PaiN Gaming vs. BetBoom Team



FaZe Clan vs. Eyeballers



Parivision vs. ENCE



Gentle Mates vs. M80



GamerLegion vs. Passion UA



FUT Esports vs. OG



Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?