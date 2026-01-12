BLAST Bounty Winter 2026: Die Runde der letzten 32 ist entschieden
Die Spiele beginnen am 13. Januar und laufen bis zum 16. Januar.
Es ist fast Zeit, dass das erste große Counter-Strike 2 Turnier des Jahres beginnt. Das Event BLAST Bounty Winter 2026 beginnt bereits morgen, am 13. Januar, bei dem wir sehen werden, wie 32 Teams ihre Kampagne starten, um die Trophäe zu gewinnen und unterwegs Preisgelder zu gewinnen.
Das Format ist so gestaltet, dass vor dem Hauptturnier mit acht Teams Ende nächster Woche zunächst ein geschlossenes Qualifikationsspiel abgehakt werden muss, ein Event, das die 32 Teams reduziert, bis nur noch acht übrig sind. Dies geschieht durch zwei Runden von K.-o.-Runden, bei denen die Teams gewinnen und erneut gewinnen müssen, um zu den wenigen zu gehören, die weiterkommen. Da das Achtelfinale nun feststeht, kommen hier die Eröffnungsspiele.
Alle Runde der letzten 32 Spiele:
- Furia vs. 9ine
- Team Falcons gegen Ecstatic
- Team Vitality vs. Virtus.pro
- Aurora Gaming vs. HOTU
- Teamgeist vs. Sinners Esports
- Team Liquid gegen Ninjas im Pyjama
- Natus Vincere gegen Monte
- Astralis vs. Fnatic
- Heroisch vs. NRG
- 3DMax vs. Inner Circle Esports
- PaiN Gaming vs. BetBoom Team
- FaZe Clan vs. Eyeballers
- Parivision vs. ENCE
- Gentle Mates vs. M80
- GamerLegion vs. Passion UA
- FUT Esports vs. OG
Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?