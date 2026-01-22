BLAST Bounty Winter 2026: Die Playoff-Viertelfinalbegegnungen sind festgelegt

HQ

Wir mussten einige Tage warten, bis BLAST Bounty Winter 2026 nach dem abgeschlossenen Qualifikationsteil weiterging, aber zum Glück wird die Action heute Nachmittag wieder anziehen. Die Playoffs beginnen bald, und in wenigen Stunden finden die ersten beiden der insgesamt vier Viertelfinals statt, die zweiten beiden finden morgen statt.

Die Begegnungen wurden gestern Abend im Draft Show bestätigt, wo die niedriger gesetzten Teams auswählen durften, gegen welches hochplatzierte Team sie spielen wollten. Zu diesem Zweck haben wir einige große Duelle, die du unten zusammen mit den Zeiten und Terminen sehen kannst, wann sie stattfinden werden.

Playoff-Viertelfinalspiele:



Team Falcons gegen Team Liquid am 22. Januar um 15:00 GMT/16:00 CET



Furia gegen Heroic am 22. Januar um 18:00 GMT/19:00 MEZ



Team Vitality gegen GamerLegion am 22. Januar um 15:00 GMT/16:00 MEZ



Team Spirit gegen Parivision am 22. Januar um 18:00 GMT/19:00 MEZ



Es ist jetzt ein K.-o.-Format, also gewinnst du, kommst weiter, verlierst und fährst nach Hause, wobei auch die Halbfinals durch ein draftähnliches System gesetzt werden, das nach Abschluss der Viertelfinals eingeführt wird. Wir werden bis zum Ende des Wochenendes einen Gewinner wissen.