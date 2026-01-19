BLAST Bounty Winter 2026: Die letzten acht Teams sind festgelegt

HQ

Der Closed Qualifier Teil des BLAST Bounty Winter 2026 Counter-Strike 2 Turniers ist in den Büchern. Die Gesamtzahl von 32 anwesenden Teams wurde auf einen Bruchteil ihrer Größe reduziert, nur noch acht Teams sind im Rennen und jagen um die Trophäe und das Preisgeld.

Da der eigentliche Haupt-Playoff-Teil des Turniers am 22. Januar beginnt, mit den Viertelfinals am 22. und 23. Januar, den Halbfinals am 24. Januar und den Grand Finals am 25. Januar sind hier die acht verbliebenen Teams des Events.



Furia



Team Falcons



Team Vitality



GamerLegion



Teamgeist



Team Liquid



Parivision



Heroisch



Wir kennen den Spielplan für die Playoffs noch nicht, da dieser am 21. Januar um 19:00 GMT/20:00 CET bestätigt wird, wenn die nächste Draft-Show stattfindet, aber was wir wissen, ist, dass Furia, Team Vitality, Team Falcons und Team Spirit nicht im Viertelfinale aufeinandertreffen werden, da sie gegen ehrgeizige, niedrig gesetzte Überlebende antreten werden.