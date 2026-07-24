BLAST Bounty Summer 2026 Geschlossene Qualifikation: Team Spirit, FOKUS, FUT Esports und PaiN Gaming Advance

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Wie wir gestern berichtet haben, laufen die Runde der letzten 32 beim BLAST Bounty Summer 2026 Closed Qualifier. Bereits sind die meisten dieser Spiele abgeschlossen, heute am 24. Juli stehen nur noch vier Spiele aus. Wenn diese Spiele vorbei sind, werden wir die bestätigten Runden-of-16-Begegnungen kennen und ebenso wissen, welche Teams eine Chance haben, sich für das Hauptspiel nächste Woche in Malta zu sichern.

Was die gestrigen Ergebnisse angeht: Team Spirit besiegte OG mit 2:1, FOKUS besiegte Aurora Gaming mit 2:1, FUT Esports besiegte Sinners Esports mit 2:1 und PaiN Gaming besiegte Gentle Mates mit 2:0.

Mit Blick auf die heutigen Spielpläne sind dies die folgenden Ergebnisse.