BLAST Bounty Staffel 2 2026: Das 9z-Team zieht sich wegen einer Änderung des Spielplans zurück

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In weniger als einem Monat wird BLAST Premier ein weiteres großes Counter-Strike 2 Turnier anbieten, da das BLAST Bounty Season 2 Event für 2026 zwischen dem 21. Juli und dem 2. August stattfindet.

Kürzlich haben wir die Veranstaltung angesprochen, um die bestätigten Teams hervorzuheben, die anwesend sein werden, wobei dieser Bericht inzwischen etwas veraltet ist, da ein Team aufgrund einer Änderung im Spielplan ausgestiegen ist.

Das 9z Team wird nicht mehr am BLAST Bounty Season 2 Turnier teilnehmen, da Nemiga den Platz des Teams bei diesem Event einnehmen wird. BLAST erklärt die Situation einfach so: "Die Änderung erfolgt nach Aktualisierungen im Spielplan von 9z."

Eine solche Änderung ist in modernen Counter-Strike 2 Esports nicht ungewöhnlich, da es einfach zu viele Events gibt, zu denen sich Teams verpflichten könnten, und manchmal brechen Organisationen aus, um ihre Spieler zu schonen, um an einem Turnier teilzunehmen, zu dem sie sich bereits vor einer Terminänderung verpflichtet haben, oder um Kaderänderungen vorzunehmen – die Liste der Gründe ist lang. Im Grunde solltest du nicht erwarten, dass dies die Pläne des 9z-Teams in der Zukunft beeinflusst.