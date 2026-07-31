BLAST Bounty Sommer 2026: Team Spirit und Mouz ziehen ins Halbfinale ein

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Es wird ein arbeitsreiches Wochenende in der Welt des Esports, nicht zuletzt, weil das BLAST Bounty Summer 2026 Turnier noch läuft und in den kommenden Tagen zu seinem Abschluss gehen wird. Daher sind bereits die Hälfte der Viertelfinalspiele in der Playoff-Phase beendet, was bedeutet, dass wir die Hälfte der Halbfinalteams kennen.

Nachdem Team Liquid auf 2:0 geschlagen wurde, ist Team Spirit in die nächste Spielrunde eingedrungen und hat gleichzeitig seine immense Belohnung geschützt. Ebenso hat Mouz 3DMax in einem knappen 2-1-Verhältnis, was bedeutet, dass auch das Team in der nächsten Phase antreten wird.

Was die genaue Setzliste für die Halbfinals angeht, werden wir erst wissen, wenn die anderen Viertelfinalspiele vorbei sind und die Draft-Show danach stattfindet. Hier können die niedrigeren Teams ihren Gegner aus den höherwertigen Optionen wählen.

Blickt man auf den heutigen Tag, sehen die Spielpläne der letzten beiden Viertelfinalspiele wie folgt aus.