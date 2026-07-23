BLAST Bounty Sommer 2026 Geschlossene Qualifikation: Neueste Ergebnisse und bevorstehende Spielpläne
Die Runde der letzten 32 läuft noch, und die Runde der letzten 16 folgt an diesem Wochenende.
Bis zum Ende der Woche werden wir wissen, welche acht Teams nach Malta reisen, um am BLAST Bounty Summer 2026 Turnier teilzunehmen, das nächste Woche stattfindet. Der Grund, warum wir die bestätigten Teams noch nicht kennen, ist, dass dem Event ein geschlossenes Qualifikationsspiel vorausgeht, in dem 32 Teams auf acht Überlebende reduziert werden.
Derzeit läuft die Runde der letzten 32 dieses Turniers noch, aber die Hälfte der Spiele hat bereits stattgefunden, die andere Hälfte findet heute und morgen statt (23.–24. Juli). Vor diesem Hintergrund fragen Sie sich vielleicht, wie die neuesten Ergebnisse sind und was noch kommen wird.
Bisher haben acht Teams sich einen Platz in der letzten 16 gesichert, wobei acht Teams ebenfalls ausgeschieden sind. Diese Seiten sind unten zu sehen.
BLAST Bounty Sommer 2026 Closed Qualifier bestätigt Runde 16 Teams:
- 100 Diebe
- Mouz
- HOTU
- Astralis
- G2 Esports
- FaZe-Clan
- Ninjas im Schlafanzug
- Wildcard
BLAST Bounty Sommer 2026 geschlossene Qualifikationsteams eliminiert:
- Team Falcons
- Nukleare TigeRES
- GamerLegion
- Team Nemesis
- Nemiga Gaming
- Eyeballer
- M80
- Allianz
Was die verbleibenden Spiele betrifft, so sehen Sie unten die Spielpläne vom 23. und 24. Juli.
- Aurora Gaming gegen FOKUS um 11:00 BST/12:00 MESZ am 23. Juli
- FUT Esports vs. Sinners um 13:30 BST/14:30 MESZ am 23. Juli
- PaiN Gaming gegen Gentle Mates um 16:00 BST/17:00 MESZ am 23. Juli
- Team Spirit gegen OG um 18:30 BST/19:30 MEST am 23. Juli
- Magic gegen 3DMax um 10:00 BST/11:00 MESZ am 24. Juli
- The MongolZ vs. Heroic am 24. Juli um 12:30 BST/13:30 MESZ
- Team Vitality gegen Team Liquid am 24. Juli um 15:00 BST/16:00 MESZ
- Furia gegen Dendele um 17:30 BST/18:30 MESZ am 24. Juli