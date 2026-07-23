BLAST Bounty Sommer 2026 Geschlossene Qualifikation: Neueste Ergebnisse und bevorstehende Spielpläne

HQ

Bis zum Ende der Woche werden wir wissen, welche acht Teams nach Malta reisen, um am BLAST Bounty Summer 2026 Turnier teilzunehmen, das nächste Woche stattfindet. Der Grund, warum wir die bestätigten Teams noch nicht kennen, ist, dass dem Event ein geschlossenes Qualifikationsspiel vorausgeht, in dem 32 Teams auf acht Überlebende reduziert werden.

Derzeit läuft die Runde der letzten 32 dieses Turniers noch, aber die Hälfte der Spiele hat bereits stattgefunden, die andere Hälfte findet heute und morgen statt (23.–24. Juli). Vor diesem Hintergrund fragen Sie sich vielleicht, wie die neuesten Ergebnisse sind und was noch kommen wird.

Bisher haben acht Teams sich einen Platz in der letzten 16 gesichert, wobei acht Teams ebenfalls ausgeschieden sind. Diese Seiten sind unten zu sehen.

BLAST Bounty Sommer 2026 Closed Qualifier bestätigt Runde 16 Teams:



100 Diebe



Mouz



HOTU



Astralis



G2 Esports



FaZe-Clan



Ninjas im Schlafanzug



Wildcard



BLAST Bounty Sommer 2026 geschlossene Qualifikationsteams eliminiert:



Team Falcons



Nukleare TigeRES



GamerLegion



Team Nemesis



Nemiga Gaming



Eyeballer



M80



Allianz



Was die verbleibenden Spiele betrifft, so sehen Sie unten die Spielpläne vom 23. und 24. Juli.