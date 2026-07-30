BLAST Bounty Sommer 2026: Die Viertelfinalspiele sind nach der Draft-Show festgelegt

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Es wird ein paar arbeitsreiche Tage für Counter-Strike 2 Esports-Fans, denn die BLAST Bounty Summer 2026 Turnier-Playoffs stehen kurz bevor. Die übrigen acht Teams wurden nach der gestrigen Draft-Show, bei der vier Teams ihre Gegner auswählen durften, für ihre Viertelfinalspiele gesetzt.

Derzeit werden heute am 30. Juli zwei dieser Viertelfinals ausgetragen, morgen folgen zwei weitere, alle vor dem Halbfinale am 1. August und dann dem Grand Final am 2. August. Wir werden die Setzliste für die Halbfinals erst wissen, wenn die Viertelfinals abgeschlossen sind, da es für diese Spiele einen Mini-Draft geben wird.

Dennoch können Sie unten die Viertelfinalspiele des Turniers und den Zeitpunkt der einzelnen Spiele sehen.



Team Spirit gegen Team Liquid um 14:00 BST/15:00 MESZ am 30. Juli



Mouz gegen 3DMax um 17:00 BST/18:00 MESZ am 30. Juli



The MongolZ vs. FaZe Clan um 13:30 BST/14:30 MESZ am 31. Juli



Astralis gegen PaiN Gaming am 31. Juli um 16:30/17:30 MESZ



Was sind Ihre Erwartungen für den BLAST Bounty Summer 2026?