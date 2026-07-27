BLAST Bounty Sommer 2026: Die acht Playoff-Teams wurden bestätigt

HQ

Während sich in letzter Zeit ein Großteil der Diskussion auf die Esports-Weltmeisterschaft in Paris dreht, gibt es auch andere Turniere und Veranstaltungen weltweit, nicht zuletzt BLAST Bounty Summer 2026.

Dieses Event läuft seit letzter Woche, als der Closed Qualifier stattfand und 32 Teams auf acht Überlebende reduzierte, von denen jeder nach Malta reisen müsste, um bei einer Präsenzveranstaltung im LAN anzutreten. Vor diesem Hintergrund haben wir nun acht Teams, die wir hervorheben müssen, wobei das genaue Playoff-Bracket noch nicht gesetzt ist.

Insgesamt umfassen die acht Playoff-Teams Folgendes:



Teamgeist



Mouz



Die MongolZ



Astralis



3DMax



Team Liquid



PaiN Gaming



FaZe-Clan



Da es ein Bounty-Format gibt, ist das Bracket noch nicht gesetzt und wird ebenfalls stufenweise gesetzt, was bedeutet, dass die Halbfinalspiele möglicherweise nicht die Umrisse des Brackets während der Viertelfinals widerspiegeln. Was die Setzzeit betrifft, wird in den kommenden Tagen eine Draft Show in den BLAST Arena Studios auf Malta stattfinden, wobei der Hauptwettbewerb dann vom 30. Juli bis zum 2. August stattfinden soll.