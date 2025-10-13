BLAST bestätigt die eingeladenen Teams für Rivals Hong Kong

HQ

Es gibt nur noch ein BLAST Premier Event im Kalender 2025 und dieses Turnier findet im November statt. Es findet zwischen dem 12. und 16. des Monats statt und es ist ein Turnier, das in Hongkong geplant ist und bei dem $350.000 auf dem Spiel stehen.

Bekannt als BLAST Rivals Hong Kong, steht diese Veranstaltung in weniger als einem Monat bevor. Nun stehen die eingeladenen Teams fest, sodass wir wissen, welche acht Mannschaften um die Geldpreise kämpfen werden.

Insgesamt wurden vier Teams aufgrund ihrer globalen Rangliste eingeladen, wobei sich The MongolZ, Team Vitality, Team Spirit und Furia auf diese Weise einen Platz gesichert haben. Die vier anderen Plätze wurden an Wildcard-Teams vergeben, wobei Team Falcons, Passion UA, PaiN und Tyloo Plätze gesichert wurden.

Der offizielle Turnierbaum und der Zeitplan für das Event müssen noch bekannt gegeben werden, aber wer von diesen acht Mannschaften wird deiner Meinung nach über die Distanz gehen und gewinnen?