BLAST ändert das Datum für das Slam Dota IV-Event, um das Fissure Playground #2-Turnier zu vermeiden

HQ

Der Turnierorganisator BLAST hat bekannt gegeben, dass das bevorstehende BLAST Slam Dota IV nun an leicht unterschiedlichen Terminen stattfinden wird, alles als Teil der Bemühungen des Turnierorganisators, eine Kollision mit dem Fissure Playground #2 -Event zu vermeiden.

Die neuen Termine für das Turnier sehen vor, dass die Gruppenphase zwischen dem 14. und 19. Oktober online stattfindet, anstatt wie ursprünglich geplant zwischen dem 28. Oktober und dem 2. November. Die Playoffs finden weiterhin wie geplant zwischen dem 7. und 9. November und persönlich im Singapore Indoor Arena in Singapur statt.

Wie von BLAST erklärt: "Diese Entscheidung fällt nach enger Absprache mit Teams, Partnern und anderen Turnierorganisatoren. Die Überschneidungen hätten die Spieler, die an beiden Events teilgenommen haben, vor Herausforderungen gestellt, und wir haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten funktioniert.

"Indem wir die Gruppenphase ins Internet verlegen und die Termine anpassen, stellen wir sicher, dass die Teams die Möglichkeit haben, ohne Kompromisse in beiden Turnieren anzutreten, wenn sie dies wünschen."

BLAST erklärt auch, dass es mit anderen Turnierorganisatoren zusammenarbeitet, um zukünftige Veranstaltungen besser zu planen und "den Teams die beste Chance zu geben, an mehreren Veranstaltungen teilzunehmen und gleichzeitig optimale Bedingungen für den Wettbewerb zu gewährleisten".