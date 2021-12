Blasphemous: Wounds of Eventide bringt frische Inhalte und Fehlerbehebungen mit sich

HQ

Heute ist der 9. Dezember und wie versprochen erscheint an diesem Tag das letzte Content-Update von Blasphemous. The Game Kitchen erweitert die Spielwelt Cvstodia mit "Wounds of Eventide" um "neue Level, Bosse und Gegenstände". Was die Fans konkret erwartet, da hält sich das Studio bedeckt, weil sie keine Überraschungen vorwegnehmen wollen.

Spieler sollten idealerweise einen neuen Spieldurchlauf starten, um auf die frischen Inhalte zuzugreifen. Schaut euch im Grab von Perpetva (Echoes of Salt) um, wenn ihr weitere Herausforderungen sucht. Das Angelegenheit müsst ihr allerdings erledigen, ehe ihr Esdras bekämpft, schreiben die Entwickler.

Im jüngsten Update stecken ansonsten noch ein paar Fehlerbehebungen, die sich größtenteils auf Bugs beschränken, die euch die Kontrolle über euren Charakter entziehen oder dafür sorgen, dass ihr irgendwo feststeckt. Gleichzeitig wurden einige Probleme behoben, die in Zusammenhang mit dem letzten Content-Update "Strife and Ruin" entstanden.