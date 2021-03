Blasphemous peinigt eine Million Sünder

You're watching Werben

In einem knappen Twitter-Beitrag bedankt sich das spanische Entwicklerstudio The Game Kitchen bei einer Million Menschen, die ihr Spiel Blasphemous gespielt haben sollen. Für das kleine Team aus Sevilla ist dieser Schritt ein bedeutender Meilenstein, den sie zusammen mit ihren zahlreichen Unterstützern feiern. Der Titel gehört zum Soulslike-Subgenre und begleitet uns seit dem Jahr 2019. Nach langer Kickstarter-Kampagne steht das Game inzwischen auf allen großen Plattformen zur Verfügung und zuletzt gab es ein spannendes Crossover-Update für Fans von Bloodstained: Ritual of the Night.