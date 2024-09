Blasphemous II DLC bestätigt Titel und Veröffentlichungsdatum

HQ

Wie vor etwas mehr als einem Monat versprochen, veröffentlicht The Game Kitchen diesen Herbst DLCs für Blasphemous II. Tatsächlich hatten wir bereits damit gerechnet, dass sich diese neuen Inhalte um die ursprüngliche Waffe des Büßers aus dem ersten Blasphemous, das Mea Culpa-Schwert, drehen würden, und jetzt wurde es bestätigt.

Blasphemous 2: Mea Culpa erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch am 31 Oktober. Es gibt auch eine Vorschau auf einen Showdown mit einem neuen maskierten Bösewicht, der auch ein äußerst beeindruckendes Schwert schwingt. Schauen Sie sich unten den kurzen Teaser für die Erweiterung Blasphemous II an.

Und wenn Sie sich auf den Start vorbereiten müssen, vergessen Sie nicht, auch unseren Testbericht zu lesen.