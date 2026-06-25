Blasphemous hat über fünf Millionen verkaufte Exemplare erreicht

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The Game Kitchen hat seit der Einführung seines Indie-Metroidvania-Titels Blasphemous im September 2019 großen Erfolg gefeiert. Das Spiel erschien, wurde bei Fans und Kritikern gleichermaßen ein Hit, erhielt einige DLCs und wurde bald von einer eigenen Fortsetzung und vielleicht auch von einem Dreiquel abgelöst. Es scheint, als gäbe es gute Gründe dafür, dass Letzteres passieren könnte, besonders wenn man die heutigen Nachrichten betrachtet.

Der spanische Entwickler hat bekannt gegeben, dass das Original Blasphemous inzwischen über fünf Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat. Es hat diese Leistung in weniger als sieben Jahren erreicht, was bedeutet, dass seit dem Start im Durchschnitt etwa 700.000 Exemplare pro Jahr verkauft werden – eine ziemlich außergewöhnliche Leistung für ein Indie-Projekt.

Was die Zukunft von Blasphemous betrifft, so haben wir zuletzt im Sommer 2025 mit The Game Kitchen gesprochen, als klar wurde, dass das Studio das größere Universum weiterhin erweitern möchte, auch wenn das nicht unbedingt ein drittes Hauptkapitel bedeutet.