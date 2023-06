Blasphemous 2: "Wir sind uns bewusst, dass die Spieler mit der Steuerung des ersten Spiels nicht zufrieden waren"

HQ

Während wir euch letzten Monat eine Blasphemous II gebracht haben, die sich wie ein sanfteres, fokussierteres Metroidvania anfühlt >sehr exklusive Hands-on-Vorschau auf Blasphemous 2, nachdem wir das Spiel zum ersten Mal in Sevilla gespielt haben, könnt ihr jetzt, da der Titel sein Veröffentlichungsdatum am 24. August später in diesem Sommer festgesetzt hat, mehr über das Projekt erfahren in unserem Interview unten.

Darin diskutieren Creative Director Enrique Cabeza und Produzent David Erosa von The Game Kitchen verschiedene Aspekte eines Projekts, das dank der Unterstützung des Publishers Team17 und des großen Erfolgs des ersten Eintrags von 2M+ Exemplaren sowohl in der Tiefe als auch in den Möglichkeiten gewachsen ist.

"Ich denke, wir können wieder eine kryptische und mysteriöse Geschichte erwarten, aber voller Überraschungen und voller Inhalte, von denen wir hoffen, dass die Spieler sie nach und nach entdecken können, anstatt sofort", beschreibt Cabeza dieses Mal über die Geschichte, "weil wir es vorziehen, kleine Schritte in diese Richtung zu machen. Wir denken, dass das Spiel eine Menge Hintergrundgeschichte hat, viele Charaktere, die sich frisch anfühlen werden, so frisch wie die in Blasphemous 1, also sind wir sehr stolz auf sie."

"Wir haben angefangen, uns mehr und mehr mit unserer eigenen Kultur auseinanderzusetzen", fährt der Creative Director fort, "und wir finden viele interessante Dinge, die wir in das Spiel einbauen können. Wir folgen also im Grunde den Schritten aus Blasphemous 1. Wir finden noch mehr coole Dinge, die wir mit all der Kultur zu tun haben, die wir hier [in Sevilla] haben. Es ist eine sehr ehrliche Sache von unserer Seite."

Eine dieser klaren Referenzen ist der Bildhauer, der Ihnen hilft, die Fähigkeiten Ihres Charakters zu verbessern, "im Grunde inspiriert vom tatsächlichen Bildhauer von Martinez Montañés. Es ist also eine sehr große Sache hier. Es ist also wie eine Hommage an ihn."

In Bezug darauf, wie sich das Spiel dieses Mal mit dem Controller in der Hand besser anfühlt, fügt Erosa hinzu: "Wir waren uns sehr, sehr bewusst, dass die Spieler mit der Steuerung des ersten Spiels am Veröffentlichungsdatum nicht wirklich zufrieden waren, und wir waren wirklich besorgt darüber. Wir wollten nicht den gleichen Fehler machen. Wir haben uns also wirklich auf das Gefühl des Gameplays konzentriert. Wir haben das große Glück, ein Team zu haben, das wirklich daran beteiligt ist, wie sich das Spiel anfühlt, und wir möchten, dass die Spieler das Gefühl haben, dass es eine wirklich bessere Version ist als das erste Spiel."

The Penitent One wird am 24. August 2023 auf allen wichtigen Plattformen zurückkehren und wir werden es hier bei Gamereactor genau im Auge behalten.