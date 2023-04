Blasphemous 2 soll diesen Sommer veröffentlicht werden

HQ

Wir haben lange auf die Fortsetzung von Blasphemous gewartet, dem Titel der spanischen The Game Kitchen und einer der weltweit erfolgreichsten spanischen Entwicklungen der letzten Jahre. Sein actionbasiertes Gameplay in Kombination mit den Genres Metroidvania und Soulslike katapultierte Blasphemous auf die Liste der besten Titel des Jahres 2019. Und obwohl wir wussten, dass seine Ankunft unmittelbar bevorstand (wie Mauricio García, Direktor von The Game Kitchen, uns vor einigen Monaten in einem Interview auf der BIG-Konferenz erzählte), hatten wir bis jetzt kein wirkliches Veröffentlichungsfenster.

Auf Nintendos Indie World heute Nachmittag erschien The Game Kitchen gegen Ende der Konferenz, um das Veröffentlichungsfenster für Blasphemous 2 anzukündigen, das im Sommer erscheinen soll. Der Trailer, der die Präsentation illustrierte, stellte neue Waffen, Feinde und Bewegungssysteme vor, um diese verdrehte Interpretation der spanischen Folklore und Überlieferung zu erkunden. Sie können es unten sehen.