Blasphemous 2 "kommt gut voran", wird "wirklich bald" gezeigt

Das erste Blasphemous mit seiner wunderschönen Pixelkunst, seinem klassischen Gameplay und seiner dunklen, vom Semana Santa inspirierten Setting wurde vor ein paar Jahren nicht nur ein Indie-Liebling, sondern auch ein Millionenseller. Auf der BIG Conference in Bilbao haben wir uns neulich mit dem Chef von The Game Kitchen, Mauricio García, getroffen, um mehr über ihre vielversprechende VR-Plattform All On Board zu erfahren, aber wir mussten nur nach der noch zu zeigenden Fortsetzung fragen.

"Unsere Partner bei Team17 lassen uns noch nicht viel reden", gibt der Studioleiter im Video unten zu, "aber es kommt, es kommt sehr bald und wir werden sehr bald Details über Blasphemous enthüllen. Es wird im Grunde größer und besser, das ist die Zusammenfassung. Und es kommt wirklich gut voran. Man muss nur noch ein bisschen warten."

Mit der Enthüllung um die Ecke könnte man sogar über einen möglichen Auftritt bei den Game Awards spekulieren, aber bisher wurde nichts angeteasert. Auf jeden Fall stimmt die kommende Show mit der ursprünglich geplanten Veröffentlichung " irgendwann im Jahr 2023" überein.

Spielen Sie weiter, um mehr über All On Board zu erfahren, da die erste Hälfte des Videos voller Details über das Partyspiel ist.