Bloober Team kündigt Layers of Fear: Final Masterpiece Edition an

Wenn du Cronos: The New Dawn für die Switch 2 beendet hast und noch mehr Horror im Blaober-Team-Stil suchst, haben wir gute Nachrichten für dich. Der polnische Horrorriese hat gerade Layers of Fear: Final Masterpiece Edition (über Nintendo Life) angekündigt.

Wie du dir schon vom Titel erraten kannst, ist dies ein sehr vielseitiges Paket, das sowohl Layers of Fear als auch Layers of Fear 2 enthält, komplett mit allen DLCs. Aber warum sich damit zufriedengeben? Wenn es eine Final Masterpiece Edition ist, muss sie ihrem Namen gerecht werden – und deshalb gibt es auch brandneue Kapitel, vor denen man Angst haben kann. So beschreibt Bloober seine neue Veröffentlichung:

"Layers of Fear ist ein First-Person-Erlebnis, das storygetriebene Erkundung, Umgebungsrätsel und psychologischen Horror verbindet. Die Final Master Edition vereint die miteinander verflochtenen Geschichten von drei Figuren – dem Maler, dem Schauspieler und dem Schriftsteller –, die jeweils von ihrer Hingabe an die Kunst vereint sind. Die Atmosphäre wird durch einen unheimlichen, aber eindringlich schönen Soundtrack des preisgekrönten Musikers Arek Reikowski gehoben. Mit HDR, Raytracing und dynamischer Beleuchtung neu aufgebaut, vertieft diese Ausgabe das Eintauchen in seine melancholische und gruselige Welt."

Und um das Ganze noch besser zu machen, soll der Film im Dezember Premiere feiern, obwohl wir noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt geben können.