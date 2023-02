Blanc bekommt einen ganz anderen Launch-Trailer

HQ

Gestern war Valentinstag, markierte aber auch die Veröffentlichung von Blanc für PC und Switch. Es wurde letztes Jahr angekündigt und ist ein handgezeichnetes Abenteuer, das von Casus Ludi entwickelt und von Gearbox Publishing veröffentlicht wurde.

Es ist ein herzerwärmender Titel, der mit einem Koop-Freund gespielt werden soll, etwas, das der Launch-Trailer wirklich zu betonen versucht. Blanc fehlt es auch an Kämpfen und Dialogen, was es für alle Altersgruppen geeignet macht und auch nicht von Sprachbarrieren betroffen ist. Sieh dir die Kämpfe des Rehkitz- und Wolfsjungen im Launch-Trailer unten an.