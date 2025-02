Blake Lively wird von einer PR-Firma im Rahmen der laufenden It Ends With Us Saga verklagt

It Ends With Us Die Fehde zwischen Blake Lively und Justin Baldoni hat sich zu einer der chaotischsten Sagas der jüngeren Filmgeschichte entwickelt, da die beiden Co-Stars sich seit Monaten gegenseitig die Namen durch den Dreck ziehen. Lively behauptet, dass Baldoni sich am Set unangemessen verhalten hat, während Baldoni behauptet, dass dies nie der Fall war und dass Lively einfach in eine Verleumdungskampagne gegen ihn verwickelt ist. Unabhängig davon, was wahr oder falsch ist, hat die Fehde dazu geführt, dass das Paar in verschiedene Gerichtsverfahren verwickelt ist, die sich auf Schadenersatz von weit über 250 Millionen US-Dollar belaufen könnten.

Jetzt, als Teil der nächsten Phase dieses Dramas, wurde Lively von einer Krisen-PR-Firma verklagt. Die Klage stammt von Jed Wallace von Street Relations, da er in der Klageschrift behauptet, dass Lively ihn fälschlicherweise beschuldigt hat, künstliche Inhalte für soziale Medien erstellt zu haben, die sie angegriffen und Baldoni verteidigt haben. Er fordert 7 Millionen Dollar Schadenersatz für seinen Namen und auch die offizielle Entscheidung, dass er sich nicht an irgendeiner Art von Belästigung oder Angriff auf den Namen der Schauspielerin beteiligt hat.

Laut The Hollywood Reporter geschah dies, nachdem Lively Anfang dieser Woche in Texas eine Petition veröffentlicht hatte, die darauf abzielte, Wallace abzusetzen, und erklärte, er habe eine digitale Armee als Waffe eingesetzt, um falsche Inhalte zu erstellen und zu veröffentlichen, die in den sozialen Medien und Chat-Foren korrekt zu sein schienen.

Livelys Team, vertreten durch den Anwalt Michael Gottlieb, hat sich inzwischen zu dieser jüngsten Klage geäußert und hinzugefügt, dass es sich um "eine weitere neunstellige Klage handelt, die darauf abzielt, Frau Lively 'in Vergessenheit zu geraten', weil sie sich gegen sexuelle Belästigung und Vergeltung ausgesprochen hat".

Es ist noch unklar, wann oder ob diese Reihe von Klagen es in einen Gerichtssaal schaffen wird.