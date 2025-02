Blake Lively quält Anna Kendrick in Another Simple Favor

Es wurde von dem anhaltenden It Ends With Us -Drama überschattet, aber in diesem Frühjahr wird die Fortsetzung von A Simple Favor Premiere haben. Der Film wird Anna Kendrick und Blake Lively in den Hauptrollen spielen und unter der Regie von Paul Feig gedreht werden, der die drei für einen Nachfolger wieder zusammenbringt, der als Another Simple Favor gilt.

Der Film wird bereits am 1. Mai am Prime Video debütieren, und nach dem vorherigen Poster, das dafür geteilt wurde, haben wir jetzt einen Teaser-Trailer, der einige der Möglichkeiten des Films untersucht. Wir sehen, wie Livelys Emily Kendricks Stephanie quält, während erstere aus dem Gefängnis kommt und letztere bittet, ihre Trauzeugin bei ihrer Hochzeit in Italien zu sein. Rache ist eindeutig auf dem Tisch, oder doch...?

Da Another Simple Favor immer näher rückt, werfen Sie einen Blick auf den Trailer unten und seine vollständige Zusammenfassung.

"Stephanie Smothers (Anna Kendrick) und Emily Nelson (Blake Lively) treffen sich auf der wunderschönen Insel Capri in Italien für Emilys extravagante Hochzeit mit einem reichen italienischen Geschäftsmann. Neben den glamourösen Gästen erwarten Sie Mord und Verrat bei einer Hochzeit mit mehr Kurven und Wendungen als die Straße von der Marina Grande zum Stadtplatz von Capri."