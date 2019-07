Blair Witch wird Kampfsequenzen bieten

Als auf der E3-Präsentation von Microsoft Blair Witch enthüllt wurde, war das eine kleine Überraschung. Bloober Team (Layers of Fear, Observer) entwickelt das Horrorspiel und der Trailer konnte uns bereits ein Gefühl von Unbehagen bescheren, genau wie damals der erste Film. In einem Interview mit Bloody Disgusting erzählten Barbara Kciuck und Maciej Glomb vom polnischen Entwicklerstudio mehr darüber, was wir vom kommenden Spiel zu Blair Witch erwarten dürfen.

Eines der Dinge, die die beiden Entwickler feststellen konnten, war, dass das Spiel Kampfsequenzen enthalten wird. Für Bloober Team wird es das erste Mal sein, dass sich Spieler den Schrecken in ihren Spielen offensiv entgegenstellen.

"Wir sind davon überzeugt, dass man ein wirklich schreckliches Horror-Erlebnis in einem Videospiel umsetzen muss, damit sich die Spieler verwundbar fühlen. Wenn wir neue Mechaniken einführen, wollen wir das nicht wirklich ändern. Wir wollen die Spielmechanismen diversifizieren. Wir haben bereits mit Verfolgungsjagden und Stealth-Sequenzen experimentiert und wollen mit Blair Witch eine weitere Art von Kämpfen ausprobieren, in denen ihr euch endlich selbst verteidigen könnt. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ihr zum Jäger werdet - ihr seid noch immer der Gejagte", erklärte Glomb.

Die Entwickler erzählen auch, dass sie mit Zeitreisen gespielt haben, die wir bereits im eingangs erwähnten E3-Trailer gesehen haben.

"Wie der Enthüllungs-Trailer andeutete, wird Blair Witch von Bloober Team auch Zeitschleifen enthalten. Ohne irgendetwas verraten zu wollen, lasst mich nur sagen, dass es sich nicht um Schleifen wie in "Und täglich grüßt das Murmeltier" handelt. Sie sind nicht da, um eure Situation zu verbessern... Blair Witch benutzt sie aus viel düstereren Gründen", sagt Barbara Kciuck.

Glaubt ihr, das Bloober-Team die unangenehme Anspannung des Originalfilms nachstellen kann?