Blair Witch Regisseure über den kommenden Film: "Es wäre schön, wieder dabei zu sein"

Es sind erstaunliche 25 Jahre vergangen, seit der erste Blair Witch veröffentlicht wurde, und eine Fortsetzung ist bei Blumhouse in Arbeit, wie Anfang des Jahres bekannt gegeben wurde. Die Regisseure des Originalfilms, Eduardo Sanchez und Daniel Myrick, waren von dieser Enthüllung fassungslos, da sie nicht einmal zu dem Projekt konsultiert wurden.

Im Gespräch mit Film Stories äußerten die beiden den Wunsch, sich wieder mit dem geistigen Eigentum zu beschäftigen. "Es wäre schön, wieder dabei zu sein", sagte Sanchez. "Auch wenn sie uns nicht zuhören. Nur um uns den Kopf zu zerbrechen." Die beiden kennen sich eindeutig mit der Geschichte aus, die mit der Blair Witch IP verbunden ist, und haben Geschichten, die sie noch erzählen wollen.

"Studios sind nicht deine Freunde", sagte Myrick. "Sie sind ein Geschäft, und so haben wir in dieser Hinsicht eine Feuerprobe gelernt. Danach ist es nur noch die Art und Weise, wie das Geschäft funktioniert... Sie haben ein paar Versuche mit Nachfolgefilmen gemacht, die mäßig erfolgreich waren, aber wir halten immer noch an der naiven Vorstellung fest, dass es andere Blair-Filme zu erkunden gibt, die wir für wertvoll halten. Sicherlich für das Publikum, für die Fans. Leider hat Lionsgate diesen Ansatz einfach nicht angenommen."