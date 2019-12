Blair Witch landet mit düsterem Trailer auf PS4

Es ist erst drei Monate her, dass PC- und Xbox-Spieler den unerbittlichen Terror von Black Hills Forest erlebt haben, doch seit dieser Woche dürfen sich auch auf der Playstation 4 Horrorfans in Blair Witch gruseln. Bloober Team versetzt uns darin in die Rolle von Ellis, einem verstörten Cop mit dunkler Vergangenheit, der zusammen mit seinem treuen Hund Bullet im ausladenden Wald des sensationellen Indie-Films The Blair Witch Project versucht, zwischen all den merkwürdig verdrehten Bäumen einen Jungen zu finden.

Fürchten müssen wir uns aber nicht allein, da uns unser Hund Bullet ja Gesellschaft leistet. Das Studio hat dem guten Jungen ein paar Zusatzfunktionen spendiert, die Spieler auf anderen Systemen mit dem kostenlosen "Good-Boy"-Update erhalten. Darin stecken ein Skin, verschiedene Animationen für den Hund und neue Hintergrundbilder/Spiele für unser Handy. In unserer Kritik verraten wir euch, warum nicht nur Liebhaber der Filme in das Game reinschauen sollten. Auf der PS4 Pro erleben wir die Horrorszenarien dank kleinerer Überarbeitungen auch in 4K-Auflösung.

You watching Werben