Blair Witch - in Black Hills verlaufen

Blair Witch Project war etwas ganze Besonderes für das Horrorgenre. Es war ein kultureller Meilenstein, der mit innovativem Marketing auftrat und das Gerne der sogenannten "Found Footage" begründete. Aus diesem Grund waren die Erwartungen riesig, als Microsoft auf ihrer E3-Konferenz eine Videospieladaption des Films ankündigte, besonders weil es vom Studio hinter Layers of Fear und Observer entwickelt wird. Bloober Team sind ja mittlerweile selbst ein bisschen als Meister des Grusels bekannt.

Für uns klingt das nach einer interessanten Partnerschaft, daher waren wir besonders neugierig, als wir Anfang des Monats in London Gelegenheit erhielten und uns den Titel ein wenig näher ansehen durften. Bloober Team hat uns das Spiel präsentiert und fünf isolierte Kapitel gezeigt, in denen die unterschiedlichen Spielmechaniken zum Einsatz kamen. Dabei fällt schnell auf, dass sich der Titel doch sehr von den anderen Spielen des Teams unterscheidet.

Wir befinden uns nicht in einem Geisterhaus oder in einer futuristischen Metropole, sondern in einem offenen, ausgedehnten Wald in den Black Hills - zwei Jahre nach den Ereignissen von Blair Witch Project. Das Gefühl von Weite ist groß, die Bäume reichen bis in den Himmel und die Dunkelheit dehnt sich in alle Richtungen aus. Allerdings zeigt sich beim genaueren Hinsehen, dass die Dinge nicht so offen sind, wie sie auf dem ersten Blick wirken. Bloober Team gibt uns Pfade vor, denen wir folgen, denn wir dürfen den Wald nicht frei erkunden, er ist nicht offen. Trotzdem fühlt sich unser Weg zumindest bislang nicht eingeschränkt oder wie auf Schienen an - sondern einfach nur geführt.

Bloober Team arbeitet mit den Rechteinhabern bei Lionsgate zusammen, aber sie liefern eine eigene Geschichte, keine Version der bestehenden Filme. Wir übernehmen die Rolle von Ellis, einem Ex-Bullen mit seinem Hund Bullet, der nach dem vermissten Kind Peter Shannon sucht. Es fühlt sich trotz des neuen Protagonisten und der Story sehr nach Blair Witch an, besonders wenn wir auf die aus Zweigen gefertigten Puppen stoßen.

Das Studio erklärte schon vor der Demo, dass wir die Hexe nicht zu Gesicht bekommen werden. Das Wichtigste in Blair Witch ist also das, was wir nicht selbst sehen können. Allerdings wird es auch Kämpfe gegen Monster geben, was sich offengestanden nicht sonderlich klug anhört und Fans sicherlich ebenfalls bedenklich stimmt. Blair Witch Project hat gerade durch die fehlende Action geglänzt, was soll das also mit den Monstern? Es ist nicht klar, was die Monster konkret sein sollen, aber in einem der Spielabschnitte knurrt Bullet diese Kreaturen in der Ferne an und sie verschwinden, wenn sie von Fackeln angeleuchtet werden. Das erinnerte ein wenig an Alan Wake, denn die Gefahr verschwand genauso schnell, wie sie auftauchte.

Unser Hund Bullet spielt eine wichtige Rolle im Spiel, wir können ihn zu uns rufen und kommandieren. Er sucht für uns nach Gegenständen und knurrt, falls Gefahr in der Nähe schwebt. Bloober Team erzählte uns, dass die Art und Weise, wie wir uns um ihn kümmern, sogar das Ende beeinflusst. Streichelt ihn viel und haltet ihn in eurer Nähe und ihr bekommt vielleicht ein besseres Ende, als wenn ihr ihn frei herumlaufen lasst. Das Spiel registriert unser Verhalten auf verschiedenste Weise, denn wir müssen Entscheidungen treffen, Anrufe tätigen und überlegen welche Totems wir zerstören. All das soll beeinflussen, welchen Ausgang dieses Abenteuer nimmt.