Blair Witch erschreckt PS4-Spieler Ende des Jahres

Bloober Team hat Blair Witch im vergangenen Sommer auf PC und Xbox One veröffentlicht. Der Titel konnte uns ganz ordentlich Angst einjagen, was vor allem mit der starken IP und ihrer bedrohlichen Atmosphäre im Zusammenhang steht. Heute hat der Entwickler bekanntgegeben, dass das Horrorspektakel ab dem 3. Dezember auch auf der PS4 erhältlich sein wird.

Die aktualisierte Version des Spiels soll vor allem technisch sauberer laufen, verspricht der Entwickler, der für Spiele bekannt ist, die nicht immer rundlaufen. Gleichzeitig arbeitet das Team an verschiedenen Anpassungsoptionen für unseren Hund Bullet, die mit dem sogenannten "Good Boy"-DLC-Pack ins Spiel gelangen werden (dieses Paket soll auch für Xbox One verfügbar werden). Außerdem befinden sich in der PS4-Version neue Handyspiele, Hintergrundbilder, verbesserte Animationen für unseren Hund und mehr. 30 Euro möchte Bloober Team dafür haben, unten feindet ihr einen neuen Trailer. Unseren Test zum PS4-Spiel könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

