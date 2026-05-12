Blades of Fire und die Metroid Dread-Schöpfer führen Personalkürzungen durch

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Heutzutage fühlt sich die Arbeit in der Videospielbranche eher wie ein risikoreicher Beruf an als wie ein Beruf, der von einer Leidenschaft für diese multidisziplinäre Kunstform getrieben wird. Die Volatilität des Sektors, den wir seit Jahren beobachten (und erleben), hat unzählige persönliche Projekte sowie riesige Projekte mit Investitionen von Hunderten Millionen Dollar, die Schließung von Studios mit jahrzehntelanger Geschichte, legendäre Namen und unzählige Arbeiter hinweggefegt. Laut Daten der Game Industry Layoffs-Website überstieg die Zahl der seit 2022 entlassenen Mitarbeiter in der Videospielbranche im März dieses Jahres 40.000.

All diese Arbeiter besitzen das Talent, das uns die Videospiele gebracht hat, die wir seitdem lieben und gespielt haben, und heute befinden wir uns leider in der traurigen Lage, berichten zu müssen, dass immer mehr Mitglieder dieser Branche ihre Arbeitsplätze verlieren. Wie das Studio selbst auf seiner offiziellen LinkedIn-Seite berichtet, hat MercurySteam einen Personalabbau begonnen, bei dem die Belegschaft reduziert wird. Die Botschaft gibt nicht die Anzahl der betroffenen spanischen Mitarbeiter an, weist aber darauf hin, dass sich in den kommenden Wochen die Arbeit des Studios darauf konzentrieren wird, diesen Prozess "auf die verantwortungsvollste, menschlichste und respektvollste Weise für alle Beteiligten zu steuern".

Nach dem weltweiten Erfolg ihres Metroid Dread-Projekts mit Nintendo begab sich MercurySteam auf das Abenteuer, ihre neue IP Blades of Fire zu entwickeln und zu veröffentlichen, die bei ihrer Veröffentlichung sehr verhalten aufgenommen wurde und nicht die erhoffte finanzielle Rendite brachte. Das Studio gab nicht auf, und vor nur wenigen Tagen veröffentlichten sie Version 2.0, die eine Fülle von Inhalten hinzufügte und die weniger ausgefeilten Aspekte des Launchs optimierte. Es scheint jedoch, dass die mit der Erreichung dieser Blades of Fire 2.0 verbundenen Kosten noch nicht vollständig abgedeckt wurden. Wir haben uns die Freiheit genommen, hier einen wichtigen Auszug zu kopieren, falls ein Entwicklungsstudio Personal sucht:

Wenn Ihr Studio oder Unternehmen erfahrene Entwickler sucht, zögern Sie bitte nicht, uns unter [email protected] zu kontaktieren. Wir werden unser Möglichstes tun, um diesen Fachleuten zu helfen, neue Chancen zu finden.