Blades of Fire, um bald eine Demo zu erhalten

MercurySteam's Blades of Fire soll in etwas mehr als einer Woche erscheinen. Vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels am 22. Mai können wir jedoch etwas früher über eine Demo darauf zugreifen, wie der Entwickler des Spiels bestätigt hat.

Was diese Demo enthalten wird und wann sie veröffentlicht wird, ist derzeit nicht bekannt, aber wir gehen davon aus, dass Sie Zugang zu einem Startbereich erhalten und die Möglichkeit haben, mit der Schmiedemechanik des Spiels einige frühe Waffen zu schmieden.

Da nur noch wenig Zeit bis zur Veröffentlichung verbleibt, könnten wir uns auch vorstellen, dass diese Demo sehr bald erscheinen wird, um den Spielern Zeit zu geben, Blades of Fire auszuprobieren, bevor sie entscheiden, ob sie das Spiel kaufen oder nicht.

Blades of Fire erscheint am 22. Mai für PS5, PC und Xbox Series X/S.